Moldavie : une petite vendange plutôt bienvenue pour équilibrer le marché du vin

es prévisions pour les vendanges 2010 en Moldavie se situent dans les 390 000 à 400 000 tonnes. Ceci représente 280 000 tonnes de moins que l'an dernier.

La réduction du rendement des raisins est due avant tout aux gels du printemps dernier. De plus, les pluies fréquentes au début de l'été n'ont pas permis aux viticulteurs de prendre soin des vignes à temps et les plantations ont souffert de nombreuses maladies.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et de l'industrie alimentaire, les plus touchés par les conditions météorologiques défavorables sont les raisins de table comme le Cardinal et le Muscat de Hambourg. Quant aux cépages de cuve, c’est le Merlot qui a le plus souffert : ses rendements ont été réduits de moitié comparativement à l'an dernier.

La plupart de la récolte sera exportée, le reste devra être transformé par les établissements vinicoles du pays. D’après le vice-ministre, il est prévu qu’en 2010 la Moldavie produira 1,3 à 1,4 millions d’hl de vin à partir de la nouvelle récolte du raisin. En même temps, dans le pays restent encore 2,2 Mhl invendus de l’année dernière…