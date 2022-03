Bordeaux : Dassault s'intéresse aux châteaux du Dr Reynaud à Pomerol

D

éjà propriétaire à Saint-Emilion du Château Dassault, acquis en 1955, et du Château La Fleur, acheté en 2002, le groupe Dassault s'intéresserait au Château La Croix de Gay et au Château La Fleur de Gay à Pomerol, propriétés familiales dirigées conjointement par le Dr Alain Raynaud et sa soeur, Chantal Lebreton. D'après un expert du foncier viticole bordelais, les deux propriétés et leur 12,5 hectares de vignoble (9,5 ha pour la Croix de Gay et 3 ha pour La Fleur de Gay) pourraient valoir plus de 35 millions d'euros.Si la vente a lieu, Alain Raynaud, président du Cercle Rive Droite et ami de Robert Parker depuis 1962, ne possèderait plus de propriété à Bordeaux. Il est par ailleurs consultant pour de nombreuses propriétés à travers le monde, parmi lesquelles le Clos de l'Eglise in Pomerol, Colgin à Napa et la propriété des frères Barclay sur l'île anglo-normande de Sark.Alain Raynaud a déclaré à decanter.com n'avoir pas encore pris de décision et attendre la fin de l'année pour ce faire. En 2008, il avait vendu le Château Quinault L'Enclos à Raspail Investissement, la société commune de Bernard Arnault et Albert Frère.Dirigée par Laurent Dassault, la branche viticole du groupe Dassault possède en outre des vignobles en Argentine (avec Casa Los Dassos et la bodega Flechas de los Andes (acquise avec Benjamin de Rothschild en 1998) qui produit notamment le vin Le Clos des 7) et s'est associé au groupe chilien Vina San Pedro pour produir les cuvées Altaïr et Sideral.[ Source : challenges.fr ; decanter.com ]