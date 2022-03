B

, ex directeur des achats des Grands chais de France et actuel président national du négoce, prend une participation minoritaire dans cette société de négoce du groupe Taillan. Basée à Sète dans l’Hérault, Grand Sud Vin est spécialisée dans le négoce de vin en vrac. Elle réalise 50% de ses ventes en France et 50% à l’export.conserve la majorité du capital.