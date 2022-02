Languedoc : les vignerons du groupe Val d'Orbieu lancent leur guide oenotouristique

L

es vignerons du groupe Val d'Orbieu, réunis dans le réseau Visages et Vins, lancent leur guide oenotouristique. Plus qu'un guide, l'ouvrage se présente comme un carnet de voyage sur 7 routes à réaliser en un week-end ou sur une plus longue période : Au coeur de Saint Chinian ; Balade en Minervois ; Le Long du canal du Midi ; Sur les traces des Romains, La route des Abbayes ; Sur les chemins Cathares ; Au bord de la Grande Bleue... "De Saint Jean de Minervois à Béziers, de Narbonne à Camplong d’Aude, de Talairan à Leucate… le visiteur se laisse entraîner sur les chemins proposés afin de partir à la découverte des paysages et du patrimoine languedocien et pousser les portes des 16 domaines et caves coopératives de « Visages et Vins » qui sont répartis sur chacun des circuits", précise le communiqué.Le guide mentionne en outre, pour chaque route, les arrêts touristiques à ne pas manquer et les adresses du gîte et du couvert. Il est diffusé gratuitement par les offices de tourisme et chez les vignerons du groupement.Le lancement du guide aura lieu ce samedi 1er mai, lors des Cinquièmes Rencontres Visages et Vins, au Château de Jonquières à Narbonne (pour plus de renseignements, cliquez ici).