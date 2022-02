Tendance : le vin gagne du terrain sur la bière au Canada

L

Les ventes de vin ont progressé de 4,6% en valeur sur un an, arrêté au 31 mars 2009, alors que celles de la bière n’ont augmenté que de 2,2% sur la même période. Ces chiffres confirment la tendance observée depuis plusieurs années : la diminution de la dominance de la bière au profit du vin. En 1993, la bière avait atteint un sommet et représentait 53 % de la valeur monétaire des ventes, alors que le vin représentait 18 %. En 2009, la part de marché de la bière était passée à 46 %, tandis que celle du vin avait atteint 29 %. Pour ce qui est du volume, les ventes de vin ont atteint 441,4 millions de litres, en hausse de 3,8 %. La croissance des ventes de vins canadiens a été supérieure à celle des ventes de vins importés. La vigueur des ventes de vin tient en grande partie à la popularité croissante des vins rouges. Les ventes de vins rouges, qui comprennent les vins rouges et rosés, ont représenté 64 % du volume total de vins vendus. Malgré la baisse de sa part de marché, la bière reste de loin la boisson alcoolisée la plus populaire au Canada avec 2,3 milliards de litres vendus en 2009 (+0,9% par rapport à 2008).



[Source : statistiques Canada]