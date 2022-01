Un Champenois à la tête de l'association des entreprises vinicoles (AGEV )

G

hislain de MONTGOLFIER, Président du Conseil de surveillance de Champagne BOLLINGER, mais aussi Président de l’Union des Maisons de Champagne, co-président du Comité interprofessionnel du vin de Champagne et membre du CESR de Champagne-Ardenne, vient d’être élu à la présidence de l’Association Générale des Entreprises Vinicoles à l’occasion de son Assemblée Générale du 2 MARS 2010.Ingénieur agronome (INA-PG) et œnologue, il succède à Pierre MENEZ qui ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat.Au cours de son intervention, Ghislain DE MONTGOLFIER a déclaré : « alors qu’autour d’une offre française recomposée,, sur le marché domestique comme à l’exportation, autour d’».Il a souligné qu’en conséquence, les points qui constitueraient les priorités de son mandat sont :- La recherche d’pour nos produits, initiée avec la réforme de l’OCM, et qui doit encore être approfondie dans notre environnement national ;- La mise en œuvre d’, qui est un élément capital pour dessiner des politiques communes dans différents domaines clés pour l’avenir de notre activité ;- Une implication forte au niveau régional, dans la gestion des bassins, englobant à terme l’ensemble des productions d’un territoire, quelle que soit leur catégorie réglementaire ;par une implication active et forte dans les diverses instances interprofessionnelles, publiques, françaises et européennes.