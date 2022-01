Effervescents : le bouchonnier Oller annonce l'acquisition des marques Sibel et Truchon Jano

L

e groupe Oller, fabricant de bouchons pour Champagne et vins effervescents en France, consolide sa position sur ce marché avec l'acquisition, pour 1,3 millions d'euros, de l’activité de production et de distribution des marques emblématiques de la Société Industrielle des Bouchons de Liège (SIBEL) : SIBEL et Truchon Jano. Leur ancien propriétaire, le groupe Oeno Bouchage, précise qu'il conserve le site industriel dédié à la finition des bouchons Mytik Diamant de la gamme Diam et confirme ainsi son mouvement de recentrage sur les bouchons technologiques et, notamment, sur Diam.Le chiffre d’affaires des marques SIBEL et Truchon Jano est d’environ 4,5 millions d’euros pour 2009 et l'opération permettra au groupe Oller d’accroître son volume de vente annuel de près de 40 millions de bouchon pour viser un un volume prévisionnel de vente de 170 millions de bouchons par an, à réaliser auprès de 600 clients, en Champagne, bien sûr, mais aussi dans les principales régions viticoles de France, d'Espagne, d'Italie et d'Amérique du Nord.