Australie : Le prix du raisin de Chardonnay inférieur au coût de revient

es discussions entre producteurs et wineries sur le prix du raisin de la vendange 2010 commencent ces jours-ci en Australie. Le groupe Foster’s a annoncé la couleur à ses producteurs des régions de Riverland et Mildura, deux régions viticoles qui à elles seules représentent la moitié de la production viticole du pays. Le groupe australien paiera cette année le Chardonnay au prix de 150 $ la tonne (93,5 €/T), un seuil inférieur au coût de revient estimé entre 230 et 300 $ la tonne (143 à 187 €). Aux heures glorieuses de la viticulture australienne dans les année 90, le prix du Chardonnay australien était monté jusqu’à 900 $ (561 € la tonne). Foster’s a justifié cette baisse par l’effritement de ses ventes à l’export du fait d’un dollar australien très fort. Cette érosion des cours est également consécutive à la disgrâce dans lequel est tombé le Chardonnay, les consommateurs lui préférant des vins plus frais et acidulés comme le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande. Les ventes de Chardonnay australien ont commencé à décliner en 2004, elles ont chuté de 25% en 5 ans. Foster’s s’est par contre engagé à honorer tous ses achats sous contrat, sans nouvelle baisse de prix ni limitation de tonnage. La fixation de la grille détaillée de prix en fonction des qualités devrait être finalisée dans les prochaines semaines, les producteurs en auront connaissance d’ici la fin de l’année. Pour minimiser l’impact des difficultés de sa branche vin sur l’activité du groupe, Foster’s a restructuré cette activité en février dernier, rationalisant sa gamme de vins, arrachant 300 ha et cèdant 16 de ses domaines viticoles. Son vignoble a ainsi été ramené de 11 000 à 700 ha.