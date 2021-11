Languedoc : Montpellier fête ses Vignes du 27 au 29 novembre 2009

L

'agglomération de Montpellier ouvre ses portes aux vignerons, du 27 au 29 novembre, à l’occasion de la 6e édition de la Fête des Vignes.Vendredi 27 et samedi 28 novembre, 44 producteurs seront sur la Place de la Comédie à Montpellier, transformée en village vigneron agrémenté d'animations gratuites (initiations à la dégustation à l'aveugle, Casino des Vins...). Des visites guidées exceptionnelles du Musée Fabre sont également au programme, sur la thématique « La vigne et le vin dans les collections »,. La librairie Sauramps fera encore cette année le lien entre le vin et les belles lettres.Le dimanche, les même producteurs recevront le public dans leurs caveaux.Le principe de la Fête des Vignes est simple : pour 2 euros, le visiteur achète un verre à vin et un ticket donnant droit à trois dégustations de vins chez les 44 producteurs du village vigneron de la place de la Comédie, les 27 et 28 novembre. Le ticket ouvre droit, en outre, à une remise pour les visiteurs qui iraient voir les producteurs au domaine le dimanche 29 novembre (1 bouteille sera offerte pour tout achat d’un carton de 6 bouteilles, sur présentation du ticket en question).Les fonds sont reversés au Sidaction depuis 2006. En 2008, La Fête des Vignes avait attiré 100 000 visiteurs en 2 jours et permis de verser 17 700 euros au Sidaction.