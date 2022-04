Vin et Santé : Une nouvelle étude favorable à une consommation modérée

U

Une nouvelle étude publiée dans le numéro de mars de la revue américaine Gastroenterology apporte de l’eau au moulin des défenseurs d une consommation modérée de vin. Cette étude démontre qu’une consommation modérée de vin offre une protection contre l’'oesophage de Barrett , une complication du reflux gastro-oesophagien chronique qui prédispose au cancer de l’œsophage. L’étude a démontré que les sujets qui consomment entre 7 et 14 verres de vin par semaine diminuaient respectivement de 19 et 56% le risque de développement de la maladie. En revanche, la consommation modérée de bière n’induit aucune diminution du risque. Une consommation d’alcool au-delà des 2 verres par jour accroît de 44% les risques de développer la maladie. L’étude a été menée par Kaiser Permanente à Oakland (Californie) auprès de 953 patients hommes et femmes qui ont été interrogés sur leurs habitudes de consommation de boissons alcoolisées.



[ Source : Wine Spectator ]