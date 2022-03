Californie : Schwarzenegger veut augmenter la taxe sur le vin

L

Le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a l’intention d’augmenter les taxes sur les vins et les alcools : pour une bouteille de 75 cl, le droit d’accise passerait de 4 à 29 cents. Cette hausse de la fiscalité est une des mesures envisagées pour réduire le colossal déficit budgétaire de l’état californien estimé à 41,6 milliards de dollars. Cette mesure pourrait rapporter 244 millions de dollars sur l’année fiscale qui se termine en juin 2009 et 585 millions de dollars l’année suivante. Selon le Los Angeles Times, elle coûterait par exemple 22 millions de dollars au Wine Group, producteur des marques Almaden, Inglenook et Corbett Canyon. Le groupe Gallo aurait lui à payer 18 millions de dollars supplémentaires. Ce projet fait unanimement réagir l’industrie viticole californienne. Robert Koch, le directeur du Wine Institute,a jugé ce projet dévastateur et affirme qu’il fera chuter les ventes de vins californiens et détruira des emplois.



[Source :Los Angeles Times]