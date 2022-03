Salon : les Vins de Loire reçoivent les professionnels à Angers, du 2 au 4 février 2009

C

Créé en 1987 par le Parc des Expositions d’Angers, avec le soutien des Interprofessions du Val de Loire (BIVC, CIVN et InterLoire), le Salon des Vins de Loire est consacré exclusivement à découvrir, ou à redécouvrir, les 68 Appellations d’Origine de la 3ème région viticole françaises, en rouge, rosé, blanc sec ou moelleux, tranquille ou fines bulles. Il aura lieu cette année du 2 au 4 février 2009, au Parc des Expositions d'Angers et est toujours exclusivement réservé aux professionnels.



600 exposants ( viticulteurs, vitinégociants, négociants, caves coopératives...) y rencontrent chaque année près de 9.000 visiteurs professionnels, leur présentent et leur expliquent leur nouveau millésime. Avec 12,7% de visiteurs étrangers en 2008, le Salon des Vins de Loire est un véritable salon international et s'inscrit dans la liste des événements incontournable du monde du vin. Tourné vers l'étranger, le salon est également tourné vers l'avenir, avec une place toute particulière apportée à l'innovation, notamment dans les accords mets-vins (les ateliers de dégustation (gratuits) brisent les tabous et osent des accords mets-vins inédits, comme lors de cette atelier sur les vins de Loire accordés au Munster...) et à la formation, avec le concours du meilleur élève-sommelier en Val de Loire. Du 2 au 4 Février 2009, le Salon des Vins de Loire poursuit son rôle de lieu d'échanges et de transactions, au travers d'un programme ambitieux, disponible sur le site internet de la manifestation : www.salondesvinsdeloire.com.