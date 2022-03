Inde : Champagne Indage Ltd change de nom

C

Champagne Indage, la première entreprise viticole indienne est rebaptisée Indage Vintners Ltd (ILV). Ce changement de nom s’inscrit dans le respect de la protection du nom Champagne, ardemment défendue par les Champenois.

Indage Vintners Ltd est la plus ancienne entreprise viticole indienne. Elle a été à l’origine de la renaissance du vignoble indien. Elle commercialise depuis des années différentes marques de vins : les plus connues sur le marché indien sont Chateau Indage et Indage Vineyards. IVL est aujourd’hui présent sur les marchés britanniques et en Australie et s’attache à développer de nouvelles marques pour développer ses ventes sur le marché mondial.