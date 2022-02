USA : Les importations de vin décroissent de 8% en volume

S

Sur les neuf premiers mois de l’année, les importations de vin aux USA accusent une baisse de 7,9% en volume, mais sont en hausse de 3,4% en valeur. Ces chiffres confirment une tendance observée dès les premiers mois de l’année 2008. La France accuse un recul de 15% en volume, mais elle progresse de 18% en valeur, en partie grâce au raffermissement de l’euro par rapport au dollar. L’Italie perd également 7% en volume mais progresse de 4% en valeur. L’Australie est en baisse en volume comme en valeur (respectivement -12,6%, - 16,8%). L’Argentine est le pays qui réalise la meilleure performance avec une progression de 6,9% en volume et 29,6% en valeur. Le Chili progresse en volume (+1,1%) et en valeur (+3%). A l’exception de l’Australie, le cours moyen du litre de vin exporté aux USA est en hausse. La France est en tête avec un prix moyen de $ 11 (+38%), suivie de l’Italie ($5.39, +11%), l’Australie ($3.39, -4,7%), le Chili ($3.27 , +1,8%) et l’Argentine ($2.45, +18%).