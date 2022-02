Le Chateau Saint Martin des Camps Oze Le... packaging PET

L







a féria de Béziers a inspiré une trouvaille en packaging à, vignerons auprès de Béziers. “ L'idée m'est venue après qu'un arrêté préfectoral interdise les bouteilles en verre sur la voie publique lors des Féria de Béziers de 2007, explique Pierre Birot, Des carafes en plastiques ont été utilisées à la place. Du coup, les gens ne savaient pas quels vins ils buvaient. ” L'idée germe et voila le résultat en PET un an plus tard:“ Il s'agit d'une bouteille transparente type bordelaise. Elle est très élégante et a été mise au point par la société Artenus. Nous sommes le premier vin commercialisé dans cette bouteille ”, nous dit Michel Birot. Avec sa facture carbone et des coûts de transport allégés, le PET a bien des arguments pour séduire.Il a toutefois fallu(Oze Le... est fermé par une) à la souplesse du PET: “ La pression sur une ligne de bouchage de bouteille en verre est de 140 kg. Or les bouteilles en PET ne peuvent supporter qu'une pression de 40 kg ”, explique Michel Birot. 15 000 bouteilles ont déjà été vendues lors de la Feria 2008, mais les vraies ambitions sont à l'export, confie Michel Birot:. En France, Pierre et Michel Birot prospectent les compagnies aériennes ainsi que tous les grands rassemblements populaires.