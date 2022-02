L'Argentine s'inquiète des conséquences de la crise sur les exportations de vins

l

“Nous devons nous attendre à ce que la crise financière mondiale ait un impact sur nos exportations de vins. Il est aujourd’hui difficile de prévoir l’ampleur de cet impact”, a prédit la semaine dernière Guillermo García, président de l’INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura. “En septembre, les ventes de vin ont été dans la norme tant à l’exportation que sur le marché domestique, il faut attendre le résultat des ventes du mois d’octobre pour avoir une première idée de l’ampleur de la crise”.L’Argentine exporte ses vins dans plus de 130 pays, les Etats-Unis, qui sont son premier marché, représentent 25% de ses ventes à l’export. En ce qui concerne les moûts, les marchés sont beaucoup moins diversifiés et les Etats-Unis absorbent 50% des volumes exportés, ce qui risque de créer des difficultés. L’INV a organisé des réunions avec les gouverneurs des régions de Mendoza, La Rioja et San Juan pour les informer de la situation et pointer le fait que les producteurs et le caves pourraient avoir besoin en 2009 de conditions privilégiées de financement pour faire face à une baisse des ventes et financer leurs stocks.



[ Source : Diaro de San Rafael ]