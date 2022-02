Chili : L'homme d'affaires Ricardo Claro Valdés propriétaire de la winery Santa Rita est décédé

R

icardo Claro Valdés, le proprétaire de Santa Rita, est décédé le 28 octobre à l'âge de 74 ans, victime d'une attaque cardiaque.

Avocat de formation, devenu magnat du transport chilien, mais aussi des mines, du verre, de la métallurgie et des médias, Ricardo Claro avait repris Santa Rita en 1980 à la famille Fernandez, et avait développé la marque sur les marchés internationaux. Ses activités dans le vin s'étaient rapidement étoffées, au rythme des acquisitions (Viña Carmen et Terra Andina, au Chili même, puis Doña Paula, en Argentine).

Claro Valdés était très lié à l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet, occupant divers postes dans des cabinets ministériels immédiatement après le coup d'Etat de 1973 et l'assassinat de Salvador Allende. Il fut également le représentant du régime Pinochet à l'Organisation des Etats Américains. Fidèle d'entre les fidèles, Claro visita même Pinochet en Angleterre lorsque le général y fut arrêté.



Le groupe Claro pèserait aujourd'hui quelque 2,7 milliards d'euros. Claro Valdés n'ayant pas d"héritier direct, on ne sait pas encore qui prendra les rênes de son empire.

[Source Hervé LALAU]