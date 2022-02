Concours du Meilleur Sommelier de France 2008 : Dernière épreuve à Perpignan, à l'invitation des Vins du Roussillon

A

l’invitation du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (C.I.V.R.), l’Union de la Sommellerie Française a choisi Perpignan pour organiser les dernières épreuves de sélection et la finale de l’édition 2008 du concours du Meilleur Sommelier de France.12 sommeliers, issus des pré-sélections organisées début janvier à Paris, Lyon, Toulouse et Colmar, s’affronteront pour succéder Pascal Léonetti (Auberge de l’Ill à Illhaeusern), lauréat 2007.Les candidats disputeront la ½ finale le dimanche 9 novembre autour des traditionnelles épreuves écrites suivies de la difficile épreuve de dégustation. Les quatre meilleurs disputerons dès le lendemain, la finale devant un jury composés des Meilleurs sommeliers de France, d'Europe et du Monde, des meilleurs ouvriers de France et de membres du bureau de l’Union de la Sommellerie.Les résultats seront annoncés dès le lundi soir et le lauréat sera fêté lors du dîner de Gala qui clôturera le concours, à la Chapelle Saint Dominique de Perpignan.