Conditionnement : Boisset met son Beaujolais Nouveau en bouteille plastique pour le marché américain

oisset prépare ses expéditions de Beaujolais Nouveau à destination des Etats-Unis et annonce qu'elles seront cette année conditionnées en bouteilles plastiques. Le vin est destiné à être bu rapidement, il n'y a donc pas d'enjeu côté conservation et cette mesure permet de réduire le coût en énergie et la facture environnementale de ces expéditions de plus de moitié. En effet, une bouteille en plastique produit entre 50 et 60 % de gaz à effet de serre de moins que le verre sur son cycle de vie, tandis que ce conditionnement réduit de 42 % le poids des expéditions, explique-t-on au siège de la maison bouguignonne.

Le groupe Boisset lance également un 'California Nouveau' sur le marché américain, également en bouteille plastique, et continue à commercialiser son Mommesin Beaujolais Grande Reserve en bouteilles d'aluminium (voir notre brève sur ce sujet).

[ Source : www.winealley.com ]