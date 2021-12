n

C’est une énorme opération publicitaire lancée par l’un des géants australien du vin. La société Mc Guigan wines va installer temporairement en plein quartier des affaires dans le centre de Londres un « vignoble » pour faire découvrir aux Londoniens les vins de la Barossa Valley et de la Hunter Valley sans avoir à traverser le monde. Des rangées de vigne de Sémillon vont être implantées pour former un vignoble de 16 mètres de long, qui aura son propre caveau où les visiteurs pourront s’informer, déguster les vins et les acheter.C’est opération coïncide avec le lancement sur le marché britannique d’une nouvelle gamme de vins spécialement conçus pour les palais britanniques. McGuigan avait déjà mené une opération similaire en novembre dernier à Sydney. “Vu le faible nombre de vignobles en Grande-Bretagne, très peu de britanniques ont eu l’occasion de visiter des caves. Nous avons eu l’idée de leur amener notre vignoble”, a déclaré, le directeur général de McGuigan's pour les affaires européennes.[ Source : The Sydney Morning Herald ]