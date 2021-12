Royaume Uni : le prix du vin devrait augmenter de 10 % sur l'année

D

eux PDG emblématiques du monde du vin anglo-saxon quittent bientôt leurs fonctions, après l'annonce des résultats annuels de leur compagnie. Dans le cas de Trevor O'Hoy, PDG de l'australien Foster's, ce sont de mauvaises performances qui motivent son départ (pour lire la brève sur le sujet, cliquez ici). Dans le cas de Tim How, PDG du britannique Majestic Wine, la retraite anticipée intervient après un exercice particulièrement favorable pour le réseau de cavistes (pour lire la brève sur le sujet, cliquez ici).

Laissant les rênes à son directeur général, Steve Lewis, Tim How s'est fendu de commentaires plus généraux sur l'économie du vin au Royaume-Uni et sur l'avenir des prix : "Au cours de cette année, nous devrions enregistrer une hausse des prix des vins de 10 %, due essentiellement à l'augmentation des taxes et des charges, ainsi que du coût que représente pour nous la faiblesse de la livre sterling. Ce scénario devrait se réaliser, à moins que la livre sterling ne se renforce, ce qui nous permettrait de baisser nos prix. Mais je ne vois pas cela arriver."

