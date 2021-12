Australie : en difficulté, Foster's pourrait renoncer au vin pour se recentrer sur la bière

T

revor O'Hoy, PDG du groupe australien Foster's, numéro 2 mondial du vin, a donné sa démission le 12 juin dernier après que le groupe ait fait l'objet d'une alerte sur résultats : les mauvaises performances de la partie vin du portefeuille d'activité du groupe lui ont coûté 770 millions de dollars australiens (A$), soit 468 millions d'euros. Le groupe a déclaré revoir sa stratégie, alors que ses objectifs initiaux de progression des ventes aux Etats-Unis sont rendus caducs par la faiblesse du dollar américain face à la monnaie australienne. La sécheresse qui a sévi en 2007 en Australie a également été pointée du doigt par les porte-paroles du groupe.

En première ligne des nouvelles orientations stratégiques : la recomposition du portefeuille de marques de vin du groupe, parmi lesquelles on compte Lindeman's et la prestigieuse Penfold's. La question de savoir si Foster's va démanteler progressivement son portefeuille ou vendre d'un coup toute sa branche vin reste posée. C'est bien une marque de vin qui est à l'origine directe du départ de Trevor O'Hoy, qui a indiqué par sa démission qu'il prenait toute la responsabilité du rachat mal digéré de la compagnie américaine de vin Southcorp en 2005. Cette opération avait coûté à Foster's 3,2 milliards de A$ (près de 2 milliards d'euro) "La vérité est que nous n'avons pas intégré Southcorp aussi bien que nous l'attendions. Nous devons reconnaître que nous avons payé trop cher nos actifs dans le vin. Nos retours sur investissement dans la branche vin ne sont pas acceptables et le comité directeur est avant tout attentif à restaurer la valeur que nous créons pour nos actionnaires. Nous avons une formidable branche bière australienne qui nous fournit de solides résultats financiers" a expliqué David Crawford, porte-parole du groupe.

Foster's a annoncé qu'il imposera à sa branche vin une charge de dépréciation de 600 à 700 millions de A$ (365 à 425 millions d'euros), assortie d'une autre dépréciation de 70 millions de A$, liée aux inventaires des surplus de vin australien.



[ Source : Telegraph.co.uk ]