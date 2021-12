Sélection de la vigne : Un porte-greffe résistant aux nématodes

L

’Inra de Montpellier a demandé l’agrément d’une nouvelle variété de porte-greffe résistant aux nématodes vecteurs du virus du Court Noué. Cette variété, issue d’un croisement entre 140 Ruggieri et un hybride entre Vitis Viniféra et Muscadinia Rotundifolia, a été testée en champ depuis 1999 sur deux cépages : le Cabernet Sauvignon et le Caladoc.En sol très contaminé, à l’issu de 8 ans d’expérimentation, cette nouvelle variété n’a été contaminée qu’à 20% alors que 100% des portes-greffes témoins (SO4) étaient atteints. De plus, les symptômes de la maladie sont beaucoup moins marqués que sur le témoin. Ces travaux ont été conduits par Alain Bouquet, directeur de recherche à l’Inra de Montpellier en collaboration avec le laboratoire de nématologie d’Antibes. Fort de ces résultats, l’Inra a déposé un dossier au CTPS (Comité technique permanent de la sélection) pour l’enregistrement de cette nouvelle variété au catalogue des variétés autorisées. L’inspection de la Commission est programmée pour cet été et la décision du CTPS devrait être rendue à la réunion de décembre 2008.Parallèlement, des essais d’implantation sont menés par l’IFV dans les différentes régions viticoles françaises pour qualifier ses aptitudes agronomiques de ce porte-greffe et tester son adaptabilité aux différents cépages et terroirs.