Vinexpo Asia Pacific affiche une croissance spectaculaire de sa fréquentation

e cinquième salons'est terminé la semaine dernière. Les organisateurs estiment le nombre de visiteurs sur les trois jours à 8 500 visiteurs professionnels, soit une hausse de 24% par rapport à l'édition 2006. Hong Kong a confirmé sa position de plaque tournante du marché asiatique, avec 41% des visiteurs venus de Hong Kong et de Macau et 59% venus du reste de la zone, principalement de Chine, puis de Corée, Taiwan, Japon et Singapour. La presse était également présente avec 340 journalistes tous médias confondus, venus du monde entier.Vinexpo Asia-Pacific 2008 accueillait. La manifestation est le plus grand événement dédié au vin et aux spiritueux dans la région Asie-Pacifique. Un programme pédagogique intensif de dégustations et de conférences accompagnait l'événement cette année, sous le nom d'Université Vinexpo., présidente de Vinexpo Asia-Pacific, a déclaré « tous les exposants ont été impressionnés par la connaissance et l’appréciation qui ont considérablement évolué de manière positive ces dernières années. Nous sommes persuadés que cela favorise le développement de l’industrie du vin et des spiritueux dans la région en favorisant la consommation.»Avecet une consommation de spiritueux de plus de neuf milliards de litres, soit 47 % des volumes mondiaux, l'Asie s'affirme comme un marché capital et en plein essor. Dans un contexte international morose, le succès de Vinexpo Asia Pacific confirme ce constat.Parmi les pays asiatiques consommateurs,. La France détientdans ces deux pays et confirme sa position d'importateur leader sur le marché asiatique par l'importance de sa représentation à[ Source : www.chinaview.cn