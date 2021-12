Champagne : le clos d'Ambonnay de Krug pulvérise les records du Clos du Mesnil

L

a mise sur le marché d'une cuvée spéciale de chez Krug est forcément un événement. A contre-courant de la tradition champenoise de l'assemblage, la sélection parcellaire réussit remarquablement à la maison Krug, dont la cuvée Clos du Mesnil est une référence depuis 1986. Mais Krug a fait encore beaucoup plus fort avec le Krug Clos d'Ambonnay 1995, mis sur le marché voici à peine quelques semaines. Blanc de Noir, issu de Pinot Noir, donc, et d'une unique parcelle de 0,68 ha, il coûte environ 2500 euros la bouteille et 4000 bouteilles seulement ont été produites.



Rarissime et prestigieux, le Clos d'Ambonnay est d'ores et déjà promis à un avenir spéculatif exceptionnel : quelques semaines après sa première mise sur le marché, une vente aux enchères à eu lieu à Las Vegas et la bouteille de Krug Clos d'Ambonnay s'est vendue 4400 dollars (environ 2800 euros)...

[ Source : Le Temps ]