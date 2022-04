Les viticultures de l'Ontario et du Québec ont de l'ambition

Q

La Société des Alcools du Québec (SAQ) fera plus de place aux vins québécois. Sylvain Toutant, président-directeur général de la Société des Alcools du Québec (SAQ) et, et Jean-Pierre Belisle, président de l'Association des Vignerons du Québec (AVQ) ont présenté ensemble un nouveau panonceau “Vins du Québec” qui distinguera, dans les rayons de la SAQ, les vins produits localement. Auparavant, le monopole de vente d’alcool au Québec proposait une cinquantaine de références peu mises en valeur au sein du rayon “Terroirs d’ici”. Sur le dernier exercice, la SAQ a commercialisé 10 000 bouteilles de vins du Québec, ce qui représente environ 20 % de la production très anecdotique de cette province canadienne, et à peine 0,1 % de la totalité des vins vendus dans les 400 succursales de la SAQ. La mise en avant des vins québécois dans les points de vente de la SAQ est une revendication de longue date des viticulteurs de cette province qui espèrent qu’elle permettra de donner un nouvel élan à une viticulture en grande partie artisanale et qui ne représente que quelques dizaines d’hectares.indique l'Association des Vignerons du Québec. Ils regardent notamment avec envie la situation de leurs voisins de l’Ontario où la production viticole, qui s’étend déjà sur 6 000 hectare, est en plein développement.Dans ses objectifs stratégiques, la LCBO, monopole de vente d’alcools en Ontario, se fixe clairement l’objectif dealors que les vins ontariens représentent déjà 44 % des vins vendus en Ontario. Décidé par le gouvernement de l’Ontario en 2001, le plan stratégique pour l’industrie vinicole “Prêt pour la renommée” affiche clairement l’objectif de parvenir à 60 % de parts de marché intérieur à l’horizon 2020.