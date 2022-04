Afrique du Sud : Un magazine sur le vin dédié à la classe moyenne noire

S

, un magazine en ligne visant la communauté noire va prochainement être lancé en Afrique du Sud par un éditeur sud africain, Thembelani Tukwayo. Cette publication qui sera bi-mensuelle a pour ambition d’éduquer et d’informer sur le vin et plus généralement l’art de vivre lié au vin., explique Thembelani Tukwayo.La classe moyenne noire représente 2 millions de personnes et un pouvoir d’achat estimé à 16 milliards d’euros.