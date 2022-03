Australie : Le nombre de producteurs de vin en hausse malgré la crise

L

a surproduction qui sévit en Australie ne décourage par les industriels du vin qui sont toujours plus nombreux. Selon le 24ème annuaire de l’industrie australienne et néo-zélandaise qui vient d’être publié par Winetitles, l’Australie compte 2 008 producteurs de vin soit un gain net de109 entreprises (+ de 5,7%) par rapport à la précédente édition., précise le rédacteur en chef de l’annuaire. Le nombre d’entreprises viticoles a doublé depuis 1998. Les 20 premières sociétés représentent 85% des ventes en volume de vins de marque, les 1988 autres se partagent les 15% du marché restant. Le marché export est dominé par six entreprises qui réalisent 77% des ventes export du pays.