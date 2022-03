Vignobles californiens : La Cour suprême défend l'appellation Napa

B

ronco, une winery californienne, a perdu en appel son procès concernant l’utilisation de trois de ses marques - Napa Ridge, Napa Creek Winery et Rutherford Vintners - pour des vins qui ne proviennent pas de la région de Napa et de Rutherford. Pour défendre les producteurs de la Napa Valley, la Californie a adopté en 2000 une loi imposant aux vins commercialisés sous la mention Napa de provenir pour 75% de la région de Napa. Il en est de même pour la mention d’aires géographiques telles que Rutherford, terroir de la Napa Valley. Bronco a fait valoir que la loi fédérale, qui impose cette même règle, en exempte les marques lancées avant 1986. Bronco s’est également défendu de toute tromperie à l’égard du consommateur puisque l’origine des raisins, bien qu’elle apparaisse en plus petits caractères, est mentionnée sur l’étiquette. Des arguments qui n’ont apparemment pas convaincu la Cour Suprême de Californie.