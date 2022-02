Val de Loire : La chaptalisation des vins moelleux bientôt interdite

V

ouvray et Montlouis-sur-Loire, les deux appellations de vins moelleux de Touraine, envisagent d’interdire la chaptalisation dans le cadre de la réécriture des décrets de toutes les appellations françaises souhaitées par l’INAO. Montlouis-sur-Loire veut s’interdire tout enrichissement pour les moûts de raisin dont le degré potentiel dépasse 15,5°. Les moelleux titrant 12° d’alcool avec plus de 50 g de sucres résiduels ne pourraient donc plus être chaptalisés. A Vouvray, les vignerons s’orientent vers une limitation de la chaptalisation pour les moûts de raisin dont le degré potentiel dépasse10° et à une interdiction dès que le degré potentiel dépasse 15. Bon nombre de vignerons de ces deux appellations produisent de vrais vins moelleux et dénoncent depuis des années la concurrence déloyale des moelleux chaptalisés.