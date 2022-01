«Les vins français - des vins au goût des femmes»

H

ier, la dégustation organisée par Sopexa à Vinexpo a mis l’accent sur les femmes. L’organisme estime que les femmes sont une cible à fort potentiel sur la plupart des marchés où elles sont de plus en plus nombreuses, professionnelles ou consommatrices, à se passionner pour le vin. Dans ce contexte, 6 bureaux de Sopexa implantés sur les principaux marchés - Allemagne, Chine, Etats-Unis, Japon, Pays Bas et Royaume-Uni - ont fait appel à 6 femmes, professionnelles du vin (journalistes, Masters of Wine, acheteurs, écrivains…) afin de sélectionner parmi l’offre française, leurs 4 coups de cœurs. Ces vins ont fait l’objet de la dégustation commentée sur le stand Sopexa.