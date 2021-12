Viking Line rend hommage à la Méditerranée

C

ette année, 6 des 7 ferries de la compagnie, Viking Line, qui desserre les pays scandinaves et les états baltes, offrent ses clients la possibilité d'acheter des produits méditerranéens de producteurs célèbres, rapporte la revue Brands Wine Report 2005. Côté vins, l'entreprise propose les gammes de trois maisons - La Roche (France), Torres (Espagne) et Antonori (Italie). L'offre spéciale, baptisée "Mediterranean Week", qui, en réalité, dure trois mois, permet aux voyageurs d'acheter une sélection de trois vins au choix, des trois producteurs pour un prix de €14,90. La campagne touchera entre 200 000 et 400 000 passagers. Selon Viking Line, le mix de vins issus de trois pays méditerranéens différents est bien accueilli par les consommateurs.