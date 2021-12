Coup de projecteur sur Univers & Co, la nouvelle section de Vinexpo

V

inexpo, associé à Vinitech lance "Univers & Co" au Palais des Congrès de Bordeaux-Lac du 20 au 23 juin prochain. Destiné aux visiteurs et exposants de Vinexpo, Univers & Co présente une offre complémentaire s'attachant au vin et aux spiritueux, objet de consommation, de dégustation et d'art de vivre. Il inclut quatre univers distincts - conservation du vin, service des vins et des spiritueux, marketing, formation et connaissance. A noter au sein d'Univers & Co, l'espace "Divin Design" où des créations contemporaines et artistiques signées par des designers de renom, seront mises en scène. Une exposition dans l'exposition pour tous les passionnées d'objets rares précieux et décoiffants.