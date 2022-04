A

l’occasion de son dixième anniversaire, les onze membres de Primum Familiae Vini (PFV) organisent une tournée de dégustation du 5 au 8 mai 2003. Les grands vins fins des membres PFV seront présentés dans quatre hauts lieux de la gastronomie européenne. C'est à Paris que se déroule la première rencontre, au restaurant Guy Savoy. Primum Familiae Vini (PFV), Premières Familles du Vin, est une association regroupant de Grandes Maisons de Vins en Allemagne (Egon Müller Scharzhof) , en Espagne (Miguel Torres, Vega Sicilia) , en France (Château Mouton Rothschild, Maison Joseph Drouhin, Hugel & Fils, Champagne Pol Roger, Paul Jaboulet Aîné) , en Italie (Marchesi Antinori) , au Portugal (The Symington Family Port Companies) et aux Etats-Unis (Robert Mondavi) . Lors de Vinexpo 2003, la plupart des membres de l’association seront présents, à titre individuel, lors du salon international du vin et des spiritueux Vinexpo (22-26 juin 2003 à Bordeaux). Une plaque avec le symbole PFV apposée sur chaque stand des membres exposants indiquera l’appartenance de la Maison à l’association Primum Familiae Vini. Pour en savoir plus