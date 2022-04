Agriculture raisonnée : la Commission nationale se met au travail

L

e Ministre de l’Agriculture Hervé Gaymard a officiellement installé le 4 mars la Commission Nationale Agriculture Raisonnée (CNAR), et fixé le cadre de travail de ce nouvel organisme. La CNAR a d’ores et déjà du plain sur la planche : elle doit notamment rédiger un guide d’interprétation du référentiel pour l’agriculture raisonnée, organiser avant cet été l’agrément des organismes certificateurs et lancer un travail de coordination avec les autres pays européens. La CNAR est présidée par Antoine Perth, député du Bas-Rhin. Parallèlement, le gouvernement a transmis en janvier le projet de décret sur l’usage du qualificatif « agriculture raisonnée » à la Commission européenne, qui devrait se prononcer courant mai. En matière de viticulture raisonnée, une démarche a été engagée afin de créer une « Référentiel national pour la production intégrée de raisins », avec pour coordinateur technique l’ITV.