Les Caves Notre Dame distribuent les vins de Maison Bouachon

a restructuration du groupe Skalli prend forme. Depuis le premier Janvier 2003, les Caves Notre Dame (4 points de vente sur la région Montpelliéraine), distribuent les vins de la Maison Bouachon (implantée depus 3 générations à Chateauneuf du Pape et rachetée par Skalli début 2002). Les vins distribués constituent une nouvelle gamme spécialement dédiée au secteur de la restauration. Ces vins perpétuent la tradition des appellations d'origine de cette région, en optimisant les valeurs intrinsèques du Grenache, cépage dominant dans le Sud de la Vallée du Rhone. L'objectif des Caves Notre Dame est de mettre en place une gamme de vins du Grand Sud pour la restauration française. La priorité pour le premier semestre 2003 est Paris et la région parisienne. Pour en savoir plus