Un vin à deux dollars fait sensation en Californie

harles Shaw, une gamme de vins vendus à 1,99 dollar en Californie, suscite un engouement sans précédent. Le négociant Bronco Wine Co., qui avait racheté cette marque en 1995, l’a relancée en février dernier en faisant de son prix un argument marketing. Pari réussi : les magasins Trader Joe, distributeurs exclusifs, sont assaillis. Une note flatteuse obtenue dans un magazine spécialisé et des articles dans la presse californienne ont contribué à lancer le phénomène. La marque est devenue si populaire que les Californiens l’ont surnommée “Two Buck Chuck” (Buck signifie dollar en argot, Chuck est le diminutif de Charles). Un consultant cité par le San Francisco Chronicle estime les ventes 2002 à un millions de caisses. Le lancement de ce vin a été rendu possible par la baisse des prix du vrac aux Etats-Unis, née de l’augmentation de la production californienne dans les années 90 et de la montée en puissance sur le marché américain des vins étrangers (Chili, Europe de l’Est).