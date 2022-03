Languedoc : Le CIVL avance dans un environnement tendu...

L

'Assemblée Générale du CIVL du 21 août avait pour objectif de relancer le processus d'Appellation Régionale Languedoc. Cette appellation régionale pourrait couvrir les appellations du CIVL, mais "une porte sera laissée ouverte aux Costières de Nimes et aux Côtes du Roussillon". C'est Olivier GIBELIN, un vigneron des Costières qui animera la commission d'enquête pour préparer l'AOC Régionale. Ainsi "élargi", le projet sera long à mettre en oeuvre, dans un contexte tendu sur le plan économique et syndical. D'ailleurs, le vote de l'utilisation de la mention "LANGUEDOC" sur les étiquettes par l'Assemblée Générale du CIVL a révélé la divergence des points de vue. Invité par le CIVL, Michel BERNARD (Président de Vin et Société) a rappelé le rôle et la position de l'Association. "Vin et Société" veut être associée à l'élaboration de la politique de Santé en France. L'Association a également porté plainte contre la Sécurité Routière accusant la dernière campagne d'information de discrimination. L'Assemblée Générale de l'Interprofession a traduit les difficultés mais aussi les recherches de solutions de toute une filière, tellement vitale pour le Languedoc.