Guide merchandising pour les appellations du Languedoc et du Roussillon

e CIVL (Conseil Interprofesionnel des Vins du Languedoc) et le CIVR (Conseil Interprofesionnel des Vins du Roussillon) ont élaboré conjointement le premier Guide Merchandising en Euros réservé aux professionnels et à la Grande Distribution. Ce guide se compose de 3 parties principales : présentation de l’ensemble des AOC du Languedoc et du Roussillon, optimisation du linéaire Languedoc et Roussillon rouge après l’étude IRI et optimisation des Vins Doux Naturels d’après la même étude. Ce guide a été construit avec un double intérêt pour les acheteurs : - utiliser ce document comme un véritable guide d’informations (production, pourcentage des ventes en GD, accords mets et vins), et -optimiser leur linéaire aux vins grâce aux vins du Languedoc et du Roussillon.