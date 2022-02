Phytos : la collecte des emballages vides et produits inutilisés progresse

L

es associations professionnelles représentant les sociétés de produits phytosanitaires et les distributeurs (coopératives et négoces) ont créé, en juillet 2001, Adivalor, structure chargée de l'organisation, du développement et de l'exploitation des activités de la filière. Le périmètre d'intervention d'Adivalor se limite dans un premier temps aux EVPP (emballages vides de produits phytosanitaires - plus de 10 000 tonnes d'emballages sont mises sur le marché chaque année) et aux PPNU (produits phytosanitaires non utilisables - 8 000 tonnes stockées chez les agriculteurs, avec une progression annuelle d'environ 200 tonnes). En 2001, 669 tonnes d'EVPP ont été collectées et traitées avec l'aide de 100 distributeurs. En 2002, plus de 600 distributeurs se sont engagés à organiser des journées de collecte, ce qui permet d'envisager le retrait de 2000 tonnes d'EVPP. Plus de 450 tonnes de PPNU ont été éliminées en 2001. 1000 tonnes devraient être traitées en 2002. Aux côtés de l'Union des Industries de la Protection des Plantes et de l'Union des Entreprises pour la Protection des Jardins et des Espaces Verts, on trouve plusieurs organisations professionnelles agricoles qui ont rejoint la société : FNSEA, Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture. Les autres professionnels agricoles partenaires sont la Fédération du Négoce Agricole, la Fédération Française des Coopératives Agricoles de Transformation, et l'union de coopératives InVivo.