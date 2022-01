RGA 2000 : la Bourgogne viticole évolue

L

a Bourgogne compte 28 300 hectares de vignes et 3 200 exploitations viticoles selon les résultats du recensement agricole mené en 2000 par le ministère de l'Agriculture. La demière étude de ce type datait de 1988. Derrière ces chiffres, se cachent de grandes diversités selon les départements qui composent la Bourgogne du vin.Si le vignoble de l'Yonne est le moins étendu des trois, il est celui qui a connu la plus forte progression : sa superficie a quasiment doublé au cours des vingt dernières années. Il se compose à 73% des vins de Chablis. Le mouvement est identique concernant la superficie moyenne des domaines. Elle dépasse 11 ha dans l'Yonne, alors qu'elle était de 8 ha en 1988. Une trentaine d'exploitations compte plus de 30 ha.La progression de la dimension moyenne est également très marquée en Côte-d'Or : elle passe de 6,6 ha en 1988 à 8,2 aujourd'hui. Dans ce département, de petites entités côtoient de grands domaines, avec de plus en plus de structures comprenant de 10 à 20 hectares.En Saône-et-Loire, la moyenne dépasse légèrement 8 ha, mais avec pour principale différence une prépondérance des caves coopératives : 45% des vins produits dans ce département sont vinifiés par des caves coopératives (contre 5% en Côte-d'Or). Les circuits de commercialisation connaissent également de grandes variations selon le département : le négoce achète 70% de la production des caves particulières de Saône-et-Loire ; un chiffre qui tombe à 47% dans l'Yonne et à un peu plus de 40% en Côte-d'Or. A noter que 51 domaines ont intégré aujourd'hui la filière de la viticulture biologique, contre une vingtaine en 1998. 3 190. C'est le nombre d'exploitations "professionnelles" viticoles en Bourgogne. L'ensemble de ces domaines emploie 10 915 équivalents temps-plein. La viticulture est donc un secteur très important pour la région en terme d'emplois. Dans l'Yonne, par exemple, près de 30% de la main d’œuvre agricole travaille en viticulture alors que la superficie plantée en vignes ne représente qu'à peine 1,5% de la surface utile. Le secteur concentre le quart de la richesse agricole du département.