Vins de Rioja : les ventes ont augmenté de 31% de janvier à août

L

a commercialisation des vins de Rioja a enregistré une augmentation de 31% sur les 8 premiers mois de l’année par rapport à l’an passé ; 1 270 000 hectolitres sont sortis des chais de la région soit 300 000 hectolitres de mieux qu’en 2000. Les ventes de Rioja sur le marché national ont augmenté de 27% et atteignent 927 000 hectolitres. Les exportations à un niveau de 340 000 hectolitres sont à la hausse également sur cette période de 44%. La plus forte augmentation concerne la vente des vins primeurs : + 75%. Parallèlement, la consommation nationale de vins primeurs s’est accrue de 72% et les exportations de 88%.