Sabaté Diosos : touché par le ralentissement de l'activité viticole.

ébut octobre, la société Sabaté Diosos annoncera ses résultats définitifs pour le premier semestre 2001. Sabaté Diosos subit le ralentissement des activités bouchage et tonnellerie (crise viticole), et la hausse du coût des matières premières (liège). La diminution (annoncée par anticipation) de la marge opérationnelle sera accentuée par des provisions exceptionnelles pour dépréciation de stocks et des provisions sur charges liées aux restructurations (fusion des deux groupes, désengagement de WINEBUSINESS…). Pour le deuxième semestre 2001, Marc Sabaté et Michel de Tapol, les deux dirigeants du groupe sont confiants : les branches bouchage et tonnellerie devraient retrouver des résultats conformes aux prévisions.