Une nouvelle formation en management et commerce international du vin

our la rentrée prochaine, l’université d’Avignon lance un IUP (Institut Universitaire Professionnalisé) sur le thème Métiers de la vigne et des industries du vin en Management et en Commerce International. Cette formation de 3 années d’études est ouverte à tous les étudiants d’un niveau Bac+1 ou Bac+2 (IUT, DEUG…) qui souhaitent s’orienter vers une carrière d’encadrement dans la filière viticole. En collaboration avec Inter Rhône, l’IUP visera à répondre aux besoins des entreprises de la filière vitivinicole qui recherchent des collaborateurs bien formés susceptibles de conduire leur développement et leur expansion commerciale nationale ou internationale. Il formera des cadres capables de gérer des entreprises de production ou de négoce de vin. Les étudiants issus de cette formation, imprégnés de la culture vinicole française et pourvus des outils de management et de commerce les plus avancés, pourront conduire une stratégie d’expansion internationale ou d’implantation à l’étranger grâce à un cursus d’environ 1700 heures, complété par des stages longs effectués en milieu professionnel sur la base de projets personnels de formation étroitement encadrés. Les cursus ont été élaborés en valorisant l’expérience antérieure et les atouts des départements de l’Université d’Avignon et en concertation avec les professionnels de la filière viticole. Les enseignements pratiques seront assurés par les entreprises viticoles de la région. Ces entreprises accueilleront les étudiants en stage et contribueront à l’évaluation et au perfectionnement de la formation. Pour offrir un véritable cadre international aux étudiants, l’Université d’Avignon s’est associée à plusieurs universités étrangères réputées pour leurs formations et leurs recherches dans le domaine viticole. Cette initiative s’inscrit dans une démarche stratégique à long terme visant à favoriser le développement de la commercialisation au niveau international des vins AOC de la Vallée du Rhône. Contact : Myriam Fernandez - Université d'Avignon tél. : +33 (0)4 90 16 25 79 e-mail : myriam.fernandez@univ-avignon.fr