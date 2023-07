Les vins d'Alsace investissent des millions € dans l'exposition universelle et la cité du vin

E

n 2022, les ventes de vins d’Alsace sont remontées à 971 469 hectolitres (+1,2 %). Selon l’estimation du Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace (Civa), elles pourraient fléchir de quelque 10 000 hl en 2023, sans que la profession ne s’en alarme trop. « Le vignoble alsacien résiste mieux que les autres à la déconsommation mondiale. Nos blancs et nos crémants sont au cœur des tendances » expliquait Serge Fleischer, président du Civa aux délégués de l’interprofession réunis en assemblée générale Kientzheim, vendredi 7 juillet.

A ses yeux, l’ambition du vignoble « ne peut se situer du côté d’une croissance du volume vendu, mais uniquement sous celui d’une meilleure valorisation de sa production ». Dans ce but, le service marketing du Civa s’emploie « à aller plus loin ». Il le fait par exemple en 2023 avec le salon Digitasting, la campagne terrasses qui veut promouvoir les Alsace l’été et l’événement « hors du commun » que constitue la Tournée des terroirs (quinze au total), une forme d’hommage aux 70 ans de la route des vins d’Alsace.

D’Osaka à Kientzheim

Il va encore s’y coller avec l’exposition universelle d’Osaka du 3 mai au 3 novembre 2025. Les vins d’Alsace figureront parmi les cinq exposants permanents du pavillon France aux côtés de LVMH. Ses 1 200 m² devraient voir défiler 5 millions de visiteurs. L’interprofession a prévu un budget de participation de 450 000 € prélevé sur le résultat de son exercice 2022. A l’horizon 2026-2027 sans doute, la profession pourra miser sur un autre atout : sa future « cité des vins d’Alsace » localisée dans les vignes de Kientzheim, près de Colmar. Les statuts de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) qui pilotera la manœuvre seront signés fin juillet. Les organisations professionnelles en détiendront 50 % du capital. Le projet en lui-même nécessitera un investissement d’une trentaine de millions d’euros, couverts notamment par un emprunt d’une dizaine de millions et des aides espérées à hauteur d’environ 12 M€. En première année, l’interprofession table sur un visitorat de 65 000 personnes et un chiffre d’affaires de 2,7 à 3,4 M€ entre les différents pôles (promotion, restauration, boutique, formation…).