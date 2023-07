VizioPilot, un nouveau système de guidage en vigne

V

izioPilot, c’est la technologie RTK couplée au capteur LiDAR et à une caméra permettant un guidage en temps réel. « On a lancé cette gamme pour répondre à une demande des viticulteurs pour que les chauffeurs de tracteurs puissent gagner en autonomie. » explique Thomas Lelièvre, responsable commercial pour la marque. En effet, l’usage grandissant de techniques de précision liées au travail du sol ou à la pulvérisation et le temps à y consacrer a créé ce besoin chez certains viticulteurs d’outils d’aide au guidage.

Le système se compose d’un volant électrique installé dans le tracteur, de capteurs d’angles au niveau de l’essieu et d’une caméra permettant de rediriger l’engin. « On a un système associé entre la technologie RTK qui va nous créer une ligne GPS et une caméra qui va permettre de se guider dans le rang de vigne. Celle-ci permet le pilotage grâce au repérage de la végétation. » détaille-t-il. Tout tracteur à direction assistée est compatible avec l’installation.

Passer dans tous les types de vigne

L’entreprise spécialisée dans l’agriculture de précision propose déjà un système d’autoguidage Trimble GPS RTK, plus classique. La gamme VizioPilot vient compléter cette offre « On peut proposer les deux options, tout dépend simplement de la configuration de l’exploitation. » précise Thomas Lelièvre, « Pour des viticulteurs qui ont des vignes de quelques années bien à plat, et plantées au cordeau, on peut envisager seulement une technologie Trimble GPS RTK. En revanche pour des plantiers, des vignes en coteaux, des vieilles vignes qui s’affaissent, on privilégiera le guidage en temps réel et donc la gamme VizioPilot. »

Collecte de données et traçabilité

Lors de la mise en place du système, un technicien effectue l’arpentage et géoréférence toutes les parcelles du client puis les renomme. Toutes ces informations sont entrées dans la console de guidage et permet ensuite aux viticulteurs d’y ajouter des données de travail (pulvérisation, travail du sol…). Cette sauvegarde de données permet une traçabilité des travaux de vigne, notamment phytosanitaires, dans un contexte de réduction de passages et de doses.

Comptez 16 000 € d’investissement pour cet équipement.