Dérogation à 60 heures/semaine dans les vignes de Champagne

’est un soulagement et une satisfaction pour le syndicat général des vignerons (SGV) de Champagne. La DREETS vient d’accepter la demande de dérogation du temps de travail formulée par le SGV pour les horaires des vendanges 2023.

Tous les salariés permanents et saisonniers dédiés au chargement, au transport, à la réception des raisins et des moûts, au pressurage, à la vinification et aux cuisines pourront effectuer 72 heures par semaine. Les autres salariés permanents ou saisonniers affectés à la vendange auront un quota d’heures de 60 heures par semaine.

Le SGV précise à ses adhérents « que les dérogations vendanges ne sont pas choses acquises et sont de plus en plus complexes à obtenir. Au fur et à mesure des années, l’inspection du travail exige des éléments supplémentaires dans le cadre de l’octroi des dérogations ».

La question du logement

La Champagne accueille chaque année 100 000 à 120 000 vendangeurs. Un autre dossier est en cours de négociation, celui des exigences de logement pour les saisonniers. Pour l’instant, la profession n’a pas obtenu d’avancées.