50 M€ investis par O-I pour approvisionner les vins de Bordeaux et Cognac en verre plus « vert »

Nous voulons être le fournisseur d’emballages en verre, le plus innovant et le plus durable » a annoncé, non sans fierté, Thibaut Guichard, directeur de l’usine O-I Glass, implantée sur la commune de Vayres, lors d’une visite de presse le 2 juin dernier.

De fait l’investissement consenti dans cette usine, la seule verrerie de Gironde, proche des vignobles de Bordeaux et Cognac, qui produit 400 millions de bouteilles par an, avec plus de 80% de verre recyclé, dotée de six lignes de production, deux fours, devrait permettre d’accélérer la transition écologique tout en pérennisant l’activité. « Avec ces nouveaux équipements, nous allons pouvoir réduire nos émissions de CO2 jusqu’à 20% et diminuer nos émissions de NOX jusqu’à 60% » indique-t-il.

C’est donc un investissement de 50 M€ dont 7M€ dédié à la décarbonation que le numéro un mondial du verre d’emballage, a injecté dans cette usine qui emploie 280 salariés et qui fabrique quelques 250 modèles du 20 cl au 150 cl pour le vin et les spiritueux, à partir d’une matière première qui affiche 80% d’éléments recyclés nommés « calcin ».

L’investissement s’articule autour de la reconstruction du Four 2. Cet outil de production utilise la nouvelle technologie de combustion gaz-oxygène GOAT (Gas Oxy Advanced Technology), combinée à un pré chauffeur de calcin. Une technologie innovante qui augmente l’efficacité de la combustion lors de la fusion du verre, et qui est basée sur l’injection d’oxygène gazeux dans le four. Ce procédé va permettre à O-I Glass d’accroitre la productivité de son nouveau four de 130 mètres carrés, tout en réduisant sa consommation, d’améliorer la qualité du verre ainsi que le transfert thermique. L’approvisionnement en oxygène a nécessité l’installation d’une unité de production d’oxygène.

Pas de tension sur les appros

Prolixe sur cet investissement stratégique, Thierry Guichard se fait moins disert quant à la tension sur les approvisionnements en bouteilles ou sur la demande bordelaise en régression du fait de la crise qu’elle traverse. Selon le directeur de l’usine, pas de tension. « Nous faisons appel aux disponibilités des autres usines du groupe. Ainsi celle basée à Reims et à Béziers. Il y a réciprocité. Dans quelques mois, l’usine de Reims va arrêter son four. Nous l’aiderons en produisant des bouteilles de champagne » assure-t-il.

80% des bouteilles produites sur le site girondin sont livrées dans un rayon de 100 km pour des clients du cognac et des vins de Bordeaux qu’il s’agisse de Mouton Rothschild ou des châteaux de toutes les AOC girondines. Le négoce également se fournit chez O-I Glass. Ainsi Les Grands Chais de France, Castel etc.

Pour rappel : le groupe O-I Glass dispose de 69 usines réparties dans 19 pays et emploie au global 24 000 salariés. En 2022, le groupe a vendu 41 milliards de contenants.