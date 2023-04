500 000 € pour l’immersion touristique du château la Fleur de Boüard

D

u gîte au couvert, en passant par le site et la lumière. À Néac, le château la Fleur de Boüard (30 hectares de vignes pur 120 000 cols/an) lance un pôle touristique avec la création d’une boutique (dans un local existant), l’ouverture d’une terrasse pour son nouveau bar à vin (60 couverts possibles entre intérieur et extérieur), le développement d’une offre d’hébergement (devant monter à une douzaine de chambres) et une scénographie de visite (le "chai de lumière").

Cette dernière est une véritable installation son et lumière dans le chai à barriques. Réalisé par la société bordelaise Cutback (qui a réalisé les projections du Bassin de Lumière), le dispositif immersif repose sur un ensemble d’écrans, miroirs et enceintes pour évoquer l’antiquité, les aléas climatiques, le combat vigneron contre les insectes, les étapes de la vinification…

Projets

Représentant un investissement de 500 000 €, les travaux se poursuivent actuellement avec l’enterrement des lignes électriques. Sont envisagés à l’avenir un projet de caveau VIP, de nouveaux logements, une nouvelle voie d’accès… L’objectif étant au final d’intégrer le plus possible les clients dans la vie de la propriété explique Emmanuel Teillet, l’administrateur du château la Fleur de Boüard (acheté en 1998 par Hubert de Boüard et ayant de nouveaux actionnaires majoritaires depuis 2022). Sur la route du château Petrus (Pomerol) et à proximité de Saint-Émilion (juridiction classée à l’UNESCO), la propriété compte devenir une étape dans l’appellation Lalande de Pomerol.