Boutique commune pour les vins de Loire Propriétés

lle regarde le flux incessant des voitures qui passent sur la voie rapide entre Brissac et Angers : la boutique Dumnacus Vignerons, qui a ouvert ses portes le 6 avril, a pignon sur rue pour proposer à la clientèle de passage ses vins et spiritueux. Fusionnant avec les murs de l’imposante boulangerie-pâtisserie Maison Bécam, l’échoppe compte sur cet axe très fréquenté pour attirer une nouvelle clientèle, locale et touristique.

Dumnacus Vignerons, marque lancée en octobre 2021, a pour ambition de devenir l’élément fédérateur du groupe coopératif et la voix commune de ses adhérents. Elle rassemble désormais dans 80 m² la production de 180 vignerons situés aux abords des 1 006 kilomètres sinueux de la Loire, entre Nantes et Blois. Les 30 AOC et IGP sont toutes labelisées Haute Valeur Environnementale (HVE) et Vignerons Engagés.

Proposer des vins identitaires avec une empreinte locale et vigneronnes

Si l’idée était de choisir Dumnacus, le guerrier andégave comme allégorie de la résistance à la standardisation des vins, la marque veut aussi garantir une image de défenseuse de son patrimoine viticole.

« Ce que l’on voulait c’était commencer par s’affirmer d’un point de vue local, sur nos terres », explique Audrey Clisson responsable marketing et communication chez Loire Propriétés. C’est avec cette ambition que la marque est aujourd’hui présente dans soixante restaurants du Maine et Loire, et c’est pour cela qu’en plus de proposer ses vins, elle proposera entre ses murs des rencontres vigneronnes, des dégustations, des ateliers, des masterclass dès mai prochain.



L’objectif est principalement de renforcer son identité et sa lisibilité sur le marché local. C’est pourquoi Dumnacus Vignerons aura prochainement droit à sa plateforme de e-commerce en septembre, et pourquoi pas ouvrir une nouvelle échoppe.



L’inauguration officielle de la boutique au 131 rue Louis Moron à Brissac Quincé aura lieu le 11 mai prochain.